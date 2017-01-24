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Комитет сената США по иностранным делам поддержал кандидатуру экс-главы нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря.

В ходе голосования мнения сенаторов, входящих в комитет, разделились по партийной принадлежности: 11 республиканцев проголосовали за Тиллерсона, 10 сенаторов от Демократической партии – против, сообщает ВВС.

Теперь для вступления в должность Тиллерсону необходимо заручиться поддержкой всей палаты, то есть получить минимум 51 голос из 100.

Республиканцы имеют в сенате большинство в 52 голоса. Несколько влиятельных республиканцев, в том числе сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Марко Рубио, ранее критиковали кандидатуру Тиллерсона, но в итоге решили поддержать ее.

«Несмотря на свои замечания, я поддержу назначение Тиллерсона в комитете и на пленарном голосовании в сенате», - сказал Рубио.

Голосование по кандидатуре Тиллерсона на пленарном заседании ожидается не ранее будущей недели, даже если исход его практически предрешен.

Будучи главой ExxonMobil, Тиллерсон неоднократно бывал в России, поддерживал контакты с российским руководством и даже получил Орден дружбы народов из рук российского президента в 2013 году.

Дональд Трамп номинировал Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря 13 декабря 2016 года.

11 января Тиллерсон выступил с речью, в которой заявил, что Россия представляет угрозу, но в то же время призвал к «честному и открытому» диалогу с Москвой.

 
ForUm

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