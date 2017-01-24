Министерство юстиции предлагает создать при правительстве рабочую группу по разработке порядка проведения проверки электронных деклараций. Об этом в эфире «5 канала» заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Я обратился к премьер-министру Украины с предложением создания независимой рабочей группы, которая сделает работу НАПК. Министерство юстиции не хочет принимать участие во всем этом фарсе (речь идет о саботаже со стороны НАПК, - ред.)», - заявил он.

По словам министра, рабочая группа должна разработать проект текста положений о порядке проведения проверки электронной декларации, который будет отвечать законам Украины.

«В эту рабочую группы войдут представители гражданского общества, Минюста, ученые, по желанию представители НАПК. И эти специалисты должны в течение нескольких дней – до недели разработать нормальный проект текста положений о порядке проведения проверки», - подчеркнул Петренко.

Напомним, ранее министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что НАПК саботирует работу по созданию порядка проведения проверки е-деклараций.