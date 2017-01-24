Протестующие, перекрывающие въезд в Киев по Одесской трассе, освободили дополнительную полосу для проезда транспорта. Об этом сообщает корреспондент ForUm’а с места событий.

Таким образом открыты для проезда две полосы трассы.

Напомним, активисты начали частично перекрывать движение на въездах в Киев с 07:00. В частности, по Одесской трассе движение осуществляется по одной из трех полос.

В 09:00 они зажгли покрышки.

Организаторы акции заявили о намерении блокировать въезды примерно до полудня, затем они планируют отправиться пикетировать парламент и Кабмин.