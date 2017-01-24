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Президент Украины Петр Порошенко назначил Дмитрия Лазаренко главой Олевской районной государственной администрации Житомирской области.

Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте Главы государства.

Согласно документу, Лазаренко назначен с испытательным сроком в один месяц.

Лазаренко родился 5 февраля 1980 года в Киеве. В 2002 году окончил Киевский университет туризма, экономики и права, получив полное высшее образование по специальности «Правоведение» и получил квалификацию юриста. Работал помощником юриста, а позже – юристом-консультантом ООО «ЮФ «Проксен».

В 2016 году Лазаренко был назначен на должность первого заместителя председателя Олевской районной государственной администрации.

 
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