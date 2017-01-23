Российские спецслужбы перешли в новую фазу гибридной войны в Украине – политического терроризма. Так секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прокомментировал попытку покушения на народного депутата Украины, члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Украины Антона Геращенко.

В свою очередь Геращенко заявил, что покушение на него и убийство журналиста Павла Шеремета планировались одним центром в РФ.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона «О государственном языке».

Повышение минимальной зарплаты до 3200 грн увеличит инфляцию. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

Генеральная прокуратура Украины вызывает 27 января на допрос бывшего президента Виктора Януковича по делу о государственной измене.

Для освобождения украинских заложников на Донбассе и в Российской Федерации нужна мировая солидарность. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на совместном с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд брифинге в Таллинне.

Президент Петр Порошенко ввел военно-воздушную зону «Восток» в военно-административное деление территории Украины.

Народный депутат Юрий Бублик написал заявление о выходе из фракции «Блок Петра Порошенко» и парламентской коалиции.

Парламентская ассамблея Совета Европы переизбрала Педро Аграмунта на должность президента.

Народный депутат Украины Георгий Логвинский избран вице-президентом Парламентской ассамблеи совета Европы.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 февраля повысила тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей на 1-3%.

Представители государств-членов ЕС ожидают от Украины представления нового санкционного списка для расширения ограничений против россиян и жителей Крыма, причастных к преследованию крымских татар. Об этом заявил депутат ПАСЕ от Литвы Эмануэлис Зингерис.

Национальное антикоррупционное бюро Украины по состоянию на 23 января расследует 25 уголовных производств по сведениям, указанным в электронных декларациях.

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» с 1 февраля повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 22% по сравнению с январем 2017 года – до 9 214,8 грн за тыс. куб. м с 7 551,6 грн за тыс. куб. м.

Рост промышленного производства в Украине в январе-декабре 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, составил 2,4%, после падения показателя 4 года подряд – в 2012 - 2015 годах.

Покушение на нардепа Антона Геращенко – элемент в цепи ряда преступлений, образующих систему с центром влияния вне Украины. Такое мнение выразил глава МВД Арсен Аваков.

Президент США Дональд Трамп сегодня, 23 января, подписал правительственное распоряжение, официально отстранив Соединенные Штаты от Транс-Тихоокеанского торгового соглашения между 12 странами, выполнив таким образом обещание, данное во время его предвыборной кампании в прошлом году.

Группа американских сенаторов, состоящая как из представителей Демократической партии, так и из республиканцев, намерена представить законопроект, который заблокирует президенту Дональду Трампу возможность снять санкции против России.

Два депутата Госдумы РФ дали показания по делу экс-президента Виктора Януковича, в которых признают, что Кремль начал подготовку к вторжению в Украину еще в декабре 2013 года. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.