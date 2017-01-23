Переизбранный на пост президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт впервые признал, что усилия, направленные на возвращение в сессионный зал ПАСЕ российской делегации с полными полномочиями, является его личной позицией.

Это следует из его ответа на вопрос журналиста, чего именно он пытается достичь - изменения решения делегации РФ вернуться в зал без права голоса или изменения позиции ПАСЕ и снятия с россиян примененных санкций.

«Мое личное мнение заключается в том, что РФ должна быть на Ассамблее с полными полномочиями, но не мне принимать такое решение. Это решение должно быть принято Ассамблеей. Я не оптимист или пессимист. В Испании мы говорим, что в Испании нет мертвых людей, но есть те, кто плохо похоронен», – сказал он.

По словам Аграмунта, он говорил россиянам, что, действительно, было бы желательно, чтобы они отправили запрос на предоставление полномочий в ПАСЕ российской делегации, «но нельзя гарантировать, что эти полномочия не будут поставлены под сомнение». «Это то, что я им сказал. Но они решили, что они этого делать не будут. Поэтому в этот раз нет делегации. Это решение было принято россиянами», – рассказал президент ПАСЕ. При этом Аграмунт подчеркнул, что его личное мнение заключается в том, что он верит в необходимость поддерживать диалог с РФ, сообщает УНИАН.

«Если вы спросите мое личное мнение, и я не говорю здесь от имени Ассамблеи, но лично, одно дело – это осуждать действия России в Украине, и за это Россия была осуждена в прошлом, но другое дело – остановить диалог. Я верю, и Совет Европы как раз и создан для этого, что мы должны поддерживать диалог со всеми государствами – членами Совета Европы. СЕ не будет стоять на своих двух ногах без сотрудничества как с РФ, как и с другими государствами – членами», – детализировал он.

Вместе с тем политик подчеркнул, что это решение должно быть принято всей Ассамблеей. «Моя персональная позиция не имеет значения», – добавил Аграмунт.

Напомним, ранее Аграмунт заявил, что планирует приложить усилия для возобновления участия России в работе ассамблеи.