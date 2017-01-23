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Народный депутат Украины от «Народного фронта» Антон Геращенко заявил, что предотвращение покушения на него - это уникальное стечение обстоятельств. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве.

«То, что произошло в моем случае, - это уникальное стечение обстоятельств», - сказал Геращенко, отвечая на вопрос о том, не кажется ли ему странным, что СБУ в его случае успешно сработала в отличие от трагедии с убитым  журналистом Павлом Шереметом, сообщает Укринформ.

Геращенко добавил, что информация о приезде двух лиц, которые в настоящий момент задержаны и находятся в СИЗО и которые готовили его ликвидацию, «по счастливой случайности стала доступна сотрудникам СБУ».

При этом Геращенко не сообщил подробностей: «как, почему и зачем - я не имею права в интересах следствия сообщать публично».

Напомним, 20 января СБУ заявила о предотвращении попытки покушения на жизнь народного депутата Антона Геращенко. По данным ведомства, операция по физической ликвидации народного депутата планировалась, готовилась и контролировалась с территории Российской Федерации.
ForUm

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