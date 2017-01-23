После распада «Оппозиционного блока» принципиально новым явлением в украинской политике, где все уже привыкли только к активному противостоянию «постмайданных» политических сил, станет бескомпромиссная электоральная борьба «пострегионалов». Так считает политолог Петр Олещук.

Рассуждая о сильных и слабых сторонах политических проектов, претендующих на наследство бывшей «Партии регионов», Олещук допускает вероятность возрождения проекта «Партия развития Украины», который будут контролировать Фирташ и Левочкин.

«Эта группа обладает мощными медийным и финансовым ресурсами, однако не ясно, к какой нише будет стремиться, поэтому для избирателей, скорее всего, будет просто очередным проектом регионалов. Контроль за другой половиной «Оппоблоку» сохранит Ринат Ахметов, имеющий заметные электоральные ресурсы на собственных предприятиях и реализующий на Донбассе гуманитарные проекты», — убежден Олещук.

Наиболее вероятный претендент на лидерство в среде Оппоблока, считает политолог, — Вадим Новинский, который может влиять на УПЦ МП, поэтому прихожане тоже является его потенциальными сторонниками.

«Вместе с тем депутаты от «Оппоблока», демонстрируя показную оппозиционность, избегают откровенного противостояния с властью.

«Здесь стоит вспомнить отказ «Оппозиционного блока» от участия в «тарифном майдане» в ноябре 2016 года. Почему? Потому что именно бизнес-империя Ахметова — «Киевэнерго» и другие коммунальные монополисты — является главным бенефициаром повышения тарифов. Поэтому и рейтинг «Оппозиционного блока» не демонстрирует тенденции к росту», — рассуждает Олещук.

Продолжателем вероятных наследников «ПР», по версии Олещука, может стать партия «За жизнь», которая откололась от «Оппозиционного блока», имеет медийный ресурс (информационный канал NewsOne и несколько мелких телеканалов) и выдвигает весьма популярны идеи прекращения войны на Востоке и «мира любой ценой».

«Однако не совсем ясно, хватит ли возможностей у данной политической силы, чтобы подтвердить декларации какими-то действиями, ведь ее лидеры не могут принимать участие в Минских переговорах. Просто потому, что никто не станет с ними разговаривать. В отличие, например, от Виктора Медведчука... Лидер «Украинского выбора» тоже выступает с заявлениями о перспективах мирного урегулирования на Донбассе, но имеет соответствующие политические ресурсы. Речь идет о личных контактах с руководством России», — констатирует Олещук и добавляет, что именно личные контакты придают заявления Медведчука политический вес.

По мнению политолога, в глазах бывшего электората «Партии регионов» Медведчук может иметь ряд преимуществ: во-первых, потому что не ассоциируется с регионалами и Януковичем, поскольку не занимал государственных должностей и декларировал оппозиционность, во-вторых, потому что демонстрирует стабильность во взглядах и политической программе, которая является неизменной много лет.

«Это очень неплохая стартовая позиция для ведения собственной политической игры», — заключает Олещук.