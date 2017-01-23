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С начала зимы на водоемах страны уже погибли 57 человек, из которых 8 детей, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

При этом, в ведомстве подчеркнули, что были спасены 73 человека, в том числе 17 детей.

«Для предотвращения несчастных случаев на водоемах, спасатели ГосЧС продолжают проводить активную информационно-разъяснительную работу. Специалисты службы спасения посещают места, где обычно собирается большое количество людей и напоминают им правила поведения на льду», – говорится в сообщении.

ГосЧС также обратилась к украинцам с просьбой соблюдать правила безопасности во время пребывания на льду и не рисковать своим здоровьем и жизнью. «Ни в коем случае не выходите на водоем, если не уверены в прочности ледового покрова», – подчеркнули в ведомстве.
ForUm

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