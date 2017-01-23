В «Правом секторе» проверяют принадлежность к своей организации пятерых россиян, против которых Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела. Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил спикер «Правого сектора» Артем Скоропадский.

«Мы принимаем в организацию по позывным, а не по именам и фамилиям. Поэтому мы сейчас проверяем информацию, которую распространил Следком», - заявил Скоропадский.

Он отметил, что не исключает факта задержания россиян, так как против него, как гражданина России, тоже возбуждено уголовное дело.

«Это страшилка, чтобы отвлечь россиян от внутренних вопросов», - считает Скоропадский.

Он добавил, что это скорее всего «какие-то бойцы», но относятся ли они к организации «Правый сектор» или нет – это еще не удалось выяснить.

Напомним, Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых российских граждан по обвинению в якобы причастности к деятельности «Правого сектора».