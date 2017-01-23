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Сотрудники Службы безопасности изъяли еще пятьдесят грузовиков, которые мошенническим путем были украдены у «Минского автомобильного завода», сообщает пресс-центр СБУ. 

В спецслужбе отметили, что правоохранители совместно со специалистами предприятия-изготовителя обнаружили машины, находившиеся в розыске, на нескольких автотранспортных предприятиях Николаевской области.

В СБУ подчеркнули, что после проведения необходимых процедур право собственности на автомобили будет возвращено белорусскому заводу.

«Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Благодаря работе Службы безопасности Украины удалось предотвратить ущерб международному имиджу государства», – сказано в сообщении.

Напомним, по данным СБУ, в 2013 году коммерческая структура заключила договор на поставку 150 грузовых автомобилей марки МАЗ и прицепов к ним стоимостью более 15 миллионов долларов США. Полученные грузовики дельцы перепродали другим предприятиям, а полученные средства злоумышленники перевели в наличные с использованием подставных коммерческих структур и присвоили. В октябре 1016 сотрудники спецслужбы обнаружили сто грузовиков МАЗ в разных регионах Украины.
ForUm

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