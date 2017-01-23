Министерство финансов и Министерство здравоохранения договорились изменить систему финансирования лечения граждан Украины за рубежом. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном на правительственном портале.

В Минздраве отмечают, что обычно деньги на лечение за границей перечислялись равными траншами три раза в год, что означает, что мы отправляли группы пациентов также трижды в год не в соответствии с их состоянием, а в связи с поступлением средств.

«Мы обратились к нашим коллегам из Министерства финансов с просьбой изменить эту систему и перечислить все средства в начале года, для того, чтобы больных можно было отправлять сразу же после принятия решения Комиссией. Министерство финансов отнеслось с пониманием к нашей просьбе и предоставило согласие перечислить средства за весь год в течение первого квартала. Благодаря этому, уже к концу марта мы получим всю годовую сумму для отправки больных за границу. Это означает, что пациенты смогут выехать на лечение именно тогда, когда они в этом нуждаются», - сказано в заявлении.

Также Минздрав намерен обсудить с Минфином идею создания Резервного фонда для отправки пациентов за границу, что позволило бы быстро реагировать в ситуациях с пациентами в критическом состоянии.