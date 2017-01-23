также в разделеОбщество
23 января. Картина дня 13
Правоохранители задержали еще одного подозреваемого в убийстве Мамчура 46
Финансировать лечение украинцев за рубежом будут по-новому 19
Россиянин-член НВФ «ДНР» сдался силам АТО 25
Муженко: Разминирование Донбасса может затянуться на десятки лет 11
СБУ нашла еще 50 грузовиков, украденных у «МАЗа» 38
Кабмин выделил 140 тысяч на перезахоронение останков Александра Олеся 14
В Польше не хватает рабочих, надеются на украинцев 38
Геращенко: 15 «ДНРовцев» действовали в Украине для дестабилизации ситуации 30
«Страшилка для россиян»: в «Правом секторе» прокомментировали новые дела СК РФ 37
Украинские паралимпийцы заняли первое место на этапе Кубка мира по лыжам и биатлону 19
Геращенко: Покушения на меня и убийство Шеремета планировал один центр в РФ 54
Луценко о новых прокурорах: Зеленая трава пробьет асфальт 30
Прокуратура: «Львовские террористы» готовились к захвату власти в регионе 121
Институт Амосова опроверг информацию о прекращении своей работы 87
Украинский нардеп избран вице-президентом ПАСЕ 171
Перебийнис стал послом Украины в Чехии 17
Порошенко создал военно-воздушную зону над Донбассом 214

Одним из приоритетов Кабмина на текущий год является модернизация таможенной службы, что позволит увеличить поступления от таможенных платежей за счет ликвидации коррупционных схем. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время семинара, посвященного развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов, сообщает пресс-служба правительства.

«Наша задача – модернизировать таможенную службу в 2017 году, увеличить эти поступления. Эти средства принадлежат украинскому народу», - заявил Гройсман.

По его словам, уже удалось ликвидировать ряд коррупционных схем на таможне.

«С начала реформирования таможенной службы в мае 2016 года, уже в августе произошел устойчивый рост поступлений в государственный бюджет», - утверждает премьер.

В декабре перевыполнение планов поступлений таможенных платежей составило 20%. «Это 4 млрд грн, которые расходились по карманам, которые ранее были продуктом коррупционных схем. Сегодня эти средства работают на государство», - отметил он.

Гройсман отметил, что меры по преодолению серого импорта также служат для защиты внутреннего производителя.

Напомним, в прошлом году в Украине были  созданы «таможенные сотни».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги
Ботинки зимние