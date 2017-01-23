Одним из приоритетов Кабмина на текущий год является модернизация таможенной службы, что позволит увеличить поступления от таможенных платежей за счет ликвидации коррупционных схем. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время семинара, посвященного развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов, сообщает пресс-служба правительства.

«Наша задача – модернизировать таможенную службу в 2017 году, увеличить эти поступления. Эти средства принадлежат украинскому народу», - заявил Гройсман.

По его словам, уже удалось ликвидировать ряд коррупционных схем на таможне.

«С начала реформирования таможенной службы в мае 2016 года, уже в августе произошел устойчивый рост поступлений в государственный бюджет», - утверждает премьер.

В декабре перевыполнение планов поступлений таможенных платежей составило 20%. «Это 4 млрд грн, которые расходились по карманам, которые ранее были продуктом коррупционных схем. Сегодня эти средства работают на государство», - отметил он.

Гройсман отметил, что меры по преодолению серого импорта также служат для защиты внутреннего производителя.

Напомним, в прошлом году в Украине были созданы «таможенные сотни».