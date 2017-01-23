Местная и центральная власть должны объявить «войну» тем представителям контролирующих органов, которые оказывают давление на бизнес, тем самым препятствуя созданию новых рабочих мест и преодолению бедности в стране.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время семинара «Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала», сообщает пресс-служба Кабмина.

«Иногда на уровне города, района, области создаются непосильные условия для развития инвестиций. Это все мы с вами должны ликвидировать. Если хотите, в хорошем смысле этого слова, объявить войну всем тем, кто восстает против тех, кто создает рабочие места, всем тем, кто не дает возможности нам с вами вырвать страну из тотальной бедности», - подчеркнул премьер-министр.

«Тот, кто давит сегодня на предпринимателя, который создает национальный продукт, наш с вами классовый враг, какой бы чин у него не был», - добавил Гройсман.

В этом контексте премьер-министр призвал мэров сообщать о «нелепых контроллерах»: «Я сделаю все, чтобы руководитель налоговой, таможни, гоструда, полиции, если это очевидный факт, был смещен со своей должности».

По его словам, каждый день власть должна помогать бизнесу быть эффективным и защищать предпринимателей. В частности, это касается предоставления услуг со стороны всех государственных институтов.

«Никогда денежный станок не делал страну успешной - только развитие национальной экономики через создание условий, когда все те, кто инвестирует в Украину, могут делать это спокойно», - подытожил Гройсман.