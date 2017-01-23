Последние высказывания Президента Украины Петра Порошенко о том, что Украина не будет осуществлять реформы, прописанные в Минских договоренностях, вызывают серьезную озабоченность в Москве. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщают РИА Новости.

«Мы привлекли внимание к серьезной озабоченности, которую вызывают последние высказывания Президента Порошенко, который безапелляционно заявил, что Украина не будет делать ничего из тех политических реформ, которые прописаны в Минских договоренностях, пока не будут безоговорочно выполнены все аспекты, касающиеся сферы безопасности, включая восстановление полного контроля украинских ВС над границей с Россией. Иначе, как он подчеркнул, мы не перейдем к реализации политических положений минских договоренностей», — сказал Лавров.

Он заявил, что «это прямо противоречит тому, что записано в комплексе мер, где сказано, что лишь после выполнения всех без исключения положений, включая проведение амнистии, обеспечение особого статуса Донбасса, закрепление этого статуса в Конституции Украины на постоянной основе и проведение выборов под контролем ОБСЕ, лишь после всего этого будет восстановлен полностью контроль над российско-украинской границей».

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил во время торжественных мероприятий ко Дню Соборности, что изменения в Конституцию относительно особенностей местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будут вноситься только после прогресса в вопросах безопасности.