также в разделеПолитика
Аграмунт о возвращении делегации РФ в ПАСЕ: Не мне принимать решение 16
Геращенко: Предотвращение покушения – уникальное стечение обстоятельств 29
НАБУ расследует 25 уголовных производств по е-декларациям 12
ГПУ вызывает Януковича на допрос 22
Президент ПАСЕ намерен добиваться возвращения РФ в ассамблею 57
ЕС ждет от Украины обновленный «список Сенцова» 29
Олещук: Война «пострегионалов» за электорат будет бескомпромиссной 68
Порошенко: Украина готова на решительные шаги для освобождения заложников 82
Фракцию БПП покинул еще один депутат 143
Рада предлагает расширить сферы использования украинского языка 93
Турчинов: Спецслужбы РФ готовят покушения на украинских политиков 158
Политик: Гарантией безопасности для Украины могут быть прямые договоренности с США 32
Фийон: Украине не место в НАТО и ЕС 214
Гройсман предлагает объявить войну тем, кто мешает бизнесу 52
Начался официальный визит Порошенко в Эстонию 30
Порошенко поздравил Филарета с днем рождения 30
По делу Януковича допросили двух депутатов Госдумы 82
Аваков: Покушение на Геращенко – элемент в цепи ряда преступлений 176

Последние высказывания Президента Украины Петра Порошенко о том, что Украина не будет осуществлять реформы, прописанные в Минских договоренностях, вызывают серьезную озабоченность в Москве. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщают РИА Новости.

«Мы привлекли внимание к серьезной озабоченности, которую вызывают последние высказывания Президента Порошенко, который безапелляционно заявил, что Украина не будет делать ничего из тех политических реформ, которые прописаны в Минских договоренностях, пока не будут безоговорочно выполнены все аспекты, касающиеся сферы безопасности, включая восстановление полного контроля украинских ВС над границей с Россией. Иначе, как он подчеркнул, мы не перейдем к реализации политических положений минских договоренностей», — сказал Лавров.

Он заявил, что «это прямо противоречит тому, что записано в комплексе мер, где сказано, что лишь после выполнения всех без исключения положений, включая проведение амнистии, обеспечение особого статуса Донбасса, закрепление этого статуса в Конституции Украины на постоянной основе и проведение выборов под контролем ОБСЕ, лишь после всего этого будет восстановлен полностью контроль над российско-украинской границей».

Напомним,  Президент Украины Петр Порошенко заявил во время торжественных мероприятий ко Дню Соборности, что изменения в Конституцию относительно особенностей местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будут вноситься только после прогресса в вопросах безопасности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

114
Теги
Ботинки зимние