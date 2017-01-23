также в разделеОбщество
23 января. Картина дня 13
Правоохранители задержали еще одного подозреваемого в убийстве Мамчура 46
Финансировать лечение украинцев за рубежом будут по-новому 19
Россиянин-член НВФ «ДНР» сдался силам АТО 25
Муженко: Разминирование Донбасса может затянуться на десятки лет 11
СБУ нашла еще 50 грузовиков, украденных у «МАЗа» 38
Кабмин выделил 140 тысяч на перезахоронение останков Александра Олеся 14
В Польше не хватает рабочих, надеются на украинцев 38
Гройсман намерен модернизировать таможню в этом году 24
Геращенко: 15 «ДНРовцев» действовали в Украине для дестабилизации ситуации 30
«Страшилка для россиян»: в «Правом секторе» прокомментировали новые дела СК РФ 37
Украинские паралимпийцы заняли первое место на этапе Кубка мира по лыжам и биатлону 19
Геращенко: Покушения на меня и убийство Шеремета планировал один центр в РФ 54
Луценко о новых прокурорах: Зеленая трава пробьет асфальт 30
Прокуратура: «Львовские террористы» готовились к захвату власти в регионе 121
Институт Амосова опроверг информацию о прекращении своей работы 87
Украинский нардеп избран вице-президентом ПАСЕ 171
Перебийнис стал послом Украины в Чехии 17

В Киеве задержали 31-летнюю гражданку России, сбежавшую из психиатрической больницы Львова. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

«Женщину задержали в одном из хостелов столицы благодаря неравнодушным гражданам, которые узнали о беглянке из сообщений полиции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина совершила побег из больницы 18 января, где по решению суда проходила стационарную психиатрическую экспертизу после совершения хулиганских действий в государственном учреждении Львова.

Ее задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В ближайшее время суд изберет ей меру пресечения.

«Открыты уголовные производства по ч.1, ч.2 ст. 296 УК Украины (Хулиганство - наказывается лишением свободы на срок до четырех лет) и ч.2 ст. 345 УК Украины (Угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества относительно работника правоохранительного органа, в связи с выполнением им служебных обязанностей - наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на тот же срок)», - отметили в полиции.

Правоохранители устанавливают, откуда беглянка взяла средства, чтобы доехать в Киев, приобрести одежду и оплачивать проживание в хостеле, а также возможную причастность к этому других лиц (сообщников).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги
Ботинки зимние