В Киеве задержали 31-летнюю гражданку России, сбежавшую из психиатрической больницы Львова. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

«Женщину задержали в одном из хостелов столицы благодаря неравнодушным гражданам, которые узнали о беглянке из сообщений полиции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина совершила побег из больницы 18 января, где по решению суда проходила стационарную психиатрическую экспертизу после совершения хулиганских действий в государственном учреждении Львова.

Ее задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В ближайшее время суд изберет ей меру пресечения.

«Открыты уголовные производства по ч.1, ч.2 ст. 296 УК Украины (Хулиганство - наказывается лишением свободы на срок до четырех лет) и ч.2 ст. 345 УК Украины (Угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества относительно работника правоохранительного органа, в связи с выполнением им служебных обязанностей - наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на тот же срок)», - отметили в полиции.

Правоохранители устанавливают, откуда беглянка взяла средства, чтобы доехать в Киев, приобрести одежду и оплачивать проживание в хостеле, а также возможную причастность к этому других лиц (сообщников).