Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой прибыли в Эстонскую Республику.

Как сообщает пресс-служба Главы государства, в программе официального визита Порошенко предусмотрена встреча с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд «с глазу на глаз» и переговоры делегаций Украины и Эстонии под председательством президентов.

Президент также проведет встречи с премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратасом и спикером Рийгикога (парламента) Эйки Нестором.

Программой визита запланирована встреча Президента Украины и Марины Порошенко с представителями украинской общины, проживающих в Эстонии.