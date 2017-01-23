Лисичанский городской суд Луганской области арестовал подозреваемого в похищении человека и хулиганстве сына мэра Лисичанска Луганской области Сергея Шилина.

Об этом заявил его адвокат Александр Овчаренко, сообщают Українські Новини.

«Суд избрал ему самую жесткую меру пресечения – содержание под стражей на 2 месяца. Еще и без права внесения залога, что является незаконным, так как ему инкриминируют нанесение телесных повреждений средней тяжести», - сказал он.

По мнению защитника, определенные силы заинтересованы политизировать этот процесс.

Адвокат также заявил, что его подзащитный не скрывался в Германии и был незаконно объявлен Украиной в розыск по линии Интерпола.

Защита намерена обжаловать арест Шилина.

Напомним, 18 января Германия экстрадировала в Украину сына мэра Лисичанска Сергея Шилина.

Он подозревается в том, что в августе 2016 года в Лисичанске около кафе-бара, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес телесные повреждения мужчине, поместил его в багажник автомобиля и уехал с места происшествия.

Старший сын мэра – Андрей Шилин – объявлен в розыск по подозрению в наркоторговле.