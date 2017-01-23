Делегация Международного Комитета Красного Креста в Украине присоединится к проекту «Эвакуация 200», сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, в Центре обеспечения миротворческой деятельности и реализации международных договоров ВСУ было проведено межведомственное совещание по вопросам привлечения делегации МККК к идентификации тел (останков) погибших военнослужащих и информационно-психологического сопровождения членов семей, родственники которых погибли в районе проведения АТО.

Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ рассказал о существующих проблемах при идентификации тел погибших военнослужащих и о случаях отказа членов их семей признавать результаты ДНК-экспертиз.

«Представители делегации МККК заявили о готовности присоединиться к процессу идентификации тел (останков) погибших военнослужащих», - отмечается в сообщении.