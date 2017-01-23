Расходы коммунального предприятия «Киевский метрополитен» на оплату электроэнергии, согласно финансовому плану компании на 2017 год, в текущем году увеличатся в 2,8 раза по сравнению с 2016 годом – до 607,9 миллиона гривен. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на пресс-службу предприятия.

«Расходы на электроэнергию в 2016 году составили 220,1 миллиона гривен… Проектом финансового плана предприятия на 2017 год предусмотрено потребление электроэнергии на сумму 607,9 миллиона гривен», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в 2016 году компания увеличила расходы на электроэнергию по сравнению с 2015 годом на 60,3% – до 220,1 миллиона гривен.

По информации компании, на сегодняшний день доля расходов на электроэнергию в общем балансе расходов компании составляет 27%.

По данным пресс-службы, в 2016 году для компании использовались следующие тарифы на электроэнергию (с НДС): с 1 января – 78,9 копейки/кВт-ч, с 1 марта – 99 копеек/кВт-ч, с 1 сентября – 1,29 гривни/кВт-ч.

Прогнозный тариф для компании на 2017 год закладывается в 2 раза больше последнего значения – 2,7 гривни/кВт-ч.

Согласно сообщению, для сокращения расходов на электроэнергию в 2017 году «Киевский метрополитен» планирует оптимизировать график движения поездов и режим питания контактной сети для работы поездов в непиковые часы, использовать рациональные режимы курсирования поездов, вести ежесуточный автоматизированный учет электроэнергии, использовать энергосберегающие осветительные приборы, модернизировать вагоны для внедрения асинхронного тягового привода и регулировать работу систем отопления в зависимости от погодных условий.

«Ожидаемый экономический эффект от внедрения вышеперечисленных мер в 2017 году составит 10,7 миллиона гривен (1,8% от прогнозируемых расходов на электроэнергию. – Ред.)», – сообщили в пресс-службе.

Как сообщал ForUm, в последний раз тарифы на проезд в киевском метро повышались в феврале 2015 года.