Группа юристов, специалистов по праву и экспертов в области профессиональной этики намерена подать судебный иск против президента США Дональда Трампа, обвинив его в нарушении положений конституции Соединенных Штатов, которые запрещают лицам, находящимся во главе государства, принимать вознаграждения и выплаты от иностранных правительств. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на CNN.

По ее данным, иск в федеральный суд в Нью-Йорке намерена подать базирующаяся в американской столице организация под названием «Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне». Она намеревается это сделать уже 23 января.

По словам представителей организации, Трамп «не предпринял необходимых шагов, чтобы избежать нарушения конституции», после вступления в должность президента. Они указывают на тот факт, что республиканец не отказался от права собственности на свои компании, а лишь отошел от руководства ими, а также не распродал принадлежащие ему активы.

Таким образом, будущие истцы утверждают, что вся прибыль от потенциальных сделок, которые бизнес-империя Трампа может заключить с компаниями, имеющими отношение к правительствам других стран, будет считаться вознаграждением в адрес президента, что нарушает законы США. Такими выплатами могут также считаться, к примеру, кредиты, выданные компаниям Трампа банками, контролируемыми другими государствами, или плата иностранных правительственных организаций за аренду зарубежной недвижимости, принадлежащей строительной империи республиканца.

По подсчетам CNN, Трамп владеет или имеет какое-либо отношение к более чем 560 компаниям и партнерствам, которые вели бизнес по меньшей мере в 25 странах помимо США.

Еще до инаугурации Трамп заявил, что покинул все занимаемые им посты в принадлежащей ему Trump Organization, чтобы передать их под управление своих сыновей Дональда и Эрика. Он также постановил консолидировать все его компании под эгидой головной группы, вести общую бухгалтерию и отчетность. Вместо продажи своих активов Трамп перевел их в трастовый фонд, возглавляемый его сыновьями. При этом Трамп не стал избавляться от своих компаний, так как это, по словам его юристов, означало бы их верную распродажу за бесценок в ущерб интересам остальных членов семьи.