Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на съезде «Единой России» заявил, что санкции вскоре отменены не будут, и «нечего надеяться на чужие выборы».

Он также призвал «расстаться с иллюзиями», сообщает ВВС.

Медведев добавил, что следует прекратить рассчитывать «на приход новых руководителей иностранных».

«Все, что случилось, это надолго», - сказал российский премьер.

Напомним, 16 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.

Группа американских сенаторов намерена представить законопроект, который заблокирует президенту Дональду Трампу возможность снять санкции против России.