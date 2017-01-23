Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на съезде «Единой России» заявил, что санкции вскоре отменены не будут, и «нечего надеяться на чужие выборы».
Он также призвал «расстаться с иллюзиями», сообщает ВВС.
Медведев добавил, что следует прекратить рассчитывать «на приход новых руководителей иностранных».
«Все, что случилось, это надолго», - сказал российский премьер.
Напомним, 16 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.
Группа американских сенаторов намерена представить законопроект, который заблокирует президенту Дональду Трампу возможность снять санкции против России.
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