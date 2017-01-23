Президент Украины Петр Порошенко поздравил с днем рождения патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета.

«Сегодня Его Святейшеству исполняется 88 лет. От имени украинского народа поздравляю Вас! Многие лета, Святейший Владыка!», – говорится в поздравлении Порошенко, обнародованном на странице в Facebook.

По словам Президента, глубоко символично, что патриарх Филарет, рожденный в Донецкой области, в настоящее время оккупированном поселке Благодатное, Амвросиевского района, «гордо несет флаг украинства, лелеет идею независимой Украинской Церкви».

«Его молитвы дают всем воодушевление в защите правды и справедливости, сохранении национального единства, обеспечении нашей победы над врагом», - подчеркнул Порошенко.