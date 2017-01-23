Покушение на нардепа Антона Геращенко – элемент в цепи ряда преступлений, образующих систему с центром влияния вне Украины. Такое мнение в Facebook выразил глава МВД Арсен Аваков.

«Нацполиция и СБУ обладают фактами и материалами расследований по еще целому ряду эпизодов, как и совершенных, так и предотвращенных убийств, разработанных преступниками по схожей схеме, в том числе и резонансных. Задержанные СБУ киллеры продолжают цепь задержаний последнего времени, подосланных киллеров по ряду дел, разрабатываемых Национальной полицией», - отметил он.

По словам министра, вопрос обнародования этих материалов в настоящий момент обсуждается в органах расследования.

Напомним, 20 января СБУ предотвратила попытку покушения на жизнь народного депутата Антона Геращенко. По данным ведомства, операция по физической ликвидации народного депутата планировалась, готовилась и контролировалась с территории Российской Федерации.