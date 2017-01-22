Лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен заявила на собрании правых политиков в Германии, что политикой будущего будет патриотизм, сообщает ВВС.

Кандидат в президенты Франции предсказывает, что избиратели во Франции, Германии и Нидерландах последуют примеру жителей США и Британии и отвергнут политический истеблишмент.

По ее словам, в 2016 году «пробудились англосаксонские страны», а 2017 год «будет годом пробуждения жителей континентальной Европы».

Ле Пен убеждена, что решение британцев покинуть Евросоюз в прошлом году спровоцирует эффект домино по всему Европейскому союзу.

«Мы переживаем возвращение национальных государств», - сказала она.

Она также раскритиковала миграционную политику канцлера Германии Ангелы Меркель, в результате которой миллионы беженцев оказались в Европе, как «ежедневную катастрофу».

Напомним, в ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказалось в пользу выхода страны из состава ЕС.