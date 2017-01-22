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На мосту Патона в Киеве активисты образовали «живую цепь соборности» к 98-й годовщине Акта Воссоединения.

Сначала участники акции на правом и левом берегах Днепра сформировали две колонны, одна из которых держала буквы, которые образовывали аббревиатуру ЗУНР, а другая – УНР, сообщает Укринформ.

Кроме того, участники колонн несли полотнища желтого и синего цветов длиной 30 метров. Таким образом, после воссоединения активисты образовали не только живую цепь, а и флаг Украины на мосту Патона.

После объединения колонн, активисты со свечами провели минуту молчания в память о погибших на Майдане и в АТО.

Участники мероприятия намерены продолжить праздник конкурсом рисунков на лице. А завершится праздник салютом и концертом украинской группы «TaRuta».

Как рассказал член братства казацкого боевого обычая «Спас» Евгений Квасков, подобные «цепи соборности» сегодня проходят не только в Киеве, но и в других украинских городах - в Одессе, Ужгороде, Бахмуте, Краматорске, Житомире. За рубежом такие мероприятия будут проходить в Польше, в частности в Варшаве и Люблине.
ForUm

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