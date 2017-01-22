Президент Украины Петр Порошенко заявил, что всеми доступными законными способами будет противодействовать попыткам дестабилизировать страну.

Об этом Глава государства заявил во время торжественных мероприятий ко Дню соборности в Киеве, сообщает Укринформ.

«Еще одним своим приоритетом в новом году считаю обеспечение политических условий для реформ и восстановления экономики. Должен огорчить некоторых и в Киеве, и в Москве, где особенно слабые на язык политики не скрывают российской ставки на организацию в Украине искусственных протестов и досрочных выборов. Как Президент всеми доступными законными способами буду противодействовать попыткам дестабилизировать страну и свести на нет все те тяжелые первые результаты, которые обеспечила власть и буквально выстрадал украинский народ», - сказал Порошенко.

Он отметил, что изменения и преобразования были начаты в 2014 году, в 2015-м первые сдвиги были очевидны только самим реформаторам, а в 2016-м их уже заметили и высоко оценили зарубежные партнеры.

«Чрезвычайно важно, чтобы 2017 вошел в историю как год, когда изменения стали ощутимыми для широкого круга граждан Украины. Мы стараемся, чтобы в этом году люди увидели, что ситуация в стране меняется к лучшему», - подчеркнул Президент.

Он напомнил, что партнеры из США и ЕС считают, что Украина достигла большего прогресса в реализации реформ за последние два года, чем за первые 23 года независимости.

«Но надо прилагать еще больше усилий. Потому что достигнутых темпов реформ недостаточно, чтобы преодолеть разрыв и отставание от соседствующих с нами европейских стран. Нужно действовать по принципу олимпийского движения. Быстрее, выше, сильнее! И тогда - станем чемпионами», - добавил Президент.