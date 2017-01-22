Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что приход Дональда Трампа на пост президента США положил конец целой эпохе.

Такое мнение глава внешнеполитического ведомства ФРГ выразил в авторской статье для Bild am Sonntag, сообщает Укринформ.

«С избранием Дональда Трампа старый мир XX века, наконец, остался в прошлом», - подчеркнул политик. «Какие представления о миропорядке утвердятся в XXI веке, как мир будет выглядеть завтра - не предопределено. Этот вопрос остается открытым», - полагает Штайнмайер.

Министр заявил, что мировому сообществу следует быть готовым к турбулентности, с которой зачастую сопряжена смена правящих режимов. Как всегда в подобные периоды, на первый план выходят неопределенность и сомнения.

«Сегодня многое стоит на кону», - подчеркнул глава МИД ФРГ.

При этом он заверил, что Берлин будет стремиться к диалогу с новой американской администрацией и постарается донести до нее свои «позицию, ценности и интересы».

Напомним, 20 января Дональд Трамп принял присягу президента США.