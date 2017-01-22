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Политиком, на которого готовилось покушение, является народный депутат от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко. Об этом в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

«Сегодня можем сказать, что речь идет о попытке убийства нашего друга и соратника, народного депутата Украины Антона Геращенко. Заказчики убийства - российские спецслужбы. Главные мотивы покушения – контртеррористическая деятельность сайта «Миротворец» и жесткая открытая публичная антироссийская деятельность Антона», - отметил он.

Шкиряк подчеркнул, что почерк заказчиков схож с планированием и осуществлением теракта с убийством журналиста Павла Шеремета.

Напомним, 20 января СБУ предотвратила попытку покушения на жизнь государственного деятеля - народного депутата Украины. По данным ведомства, операция по физической ликвидации народного депутата планировалась, готовилась и контролировалась с территории Российской Федерации.
ForUm

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