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В ночь на субботу в Киеве был убит адвокат Валерий Рыбальченко. Об этом сообщает Национальная ассоциация адвокатов Украины.

«Ночью в Киеве от огнестрельного постели убит адвокат Валерий Рыбальченко.

Национальная полиция сообщает, что начато уголовное производство по статье 115 УК. Среди версий, которые сейчас рассматривает полиция, - ограбление, личные мотивы и профессиональная деятельность», - говорится в сообщении.

НААУ обратится к руководству государства и правоохранительных органов по поводу роста опасности профессии и с призывом к расследованию убийств адвокатов.

Напомним, около полуночи правоохранители получили сообщение от прохожих, которые увидели на земле человека в крови.

По предварительной информации установлено, что неизвестный возле дома, где жил потерпевший, подошел сзади и выстрелил ему в голову. От полученного ранения мужчина скончался в больнице.

 
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