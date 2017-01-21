также в разделеПолитика
Политолог: Раскол в оппозиции: вместо качества предлагается количество 26
Песков: «Минск» должны выполнять Киев и «парни на Донбассе» 28
Посол Украины в США «позитивно пообщался» с Трампом 165
Нардепы просят НАПК проверить таиландские каникулы Ляшко 62
Суд разрешил заочное расследование против Януковича 28
Порошенко пожелал Трампу удачи в выполнении благородных целей 37
Песков: Фабрика Roshen в Липецке могла бы продолжать работу 57
Порошенко надеется на эффективное сотрудничество с Трампом 28
Кузьмин: Порошенко закрывает фабрику в России из-за обвинений в госизмене 136
На инаугурацию Трампа полетел ряд украинских политиков 108
Омелян о Бальчуне: Мы получили капризного шоумена 73
Чубаров требует изменить статус Крыма в Конституции 349
Суд отказал защите Януковича в выездном судебном заседании в РФ 25
Парубий закрыл пятую сессию Рады 59
Шабунин: Нардепы, купившие билеты на инаугурацию Трампа, должны их задекларировать 65
Порошенко: Из-за Путина и Асада мы имеем большие проблемы 138
Украина ожидает скорейшей ратификации СА Нидерландами 52
Интерпол может возобновить международный розыск Януковича 36

В исполкоме общественного движения «Украинский выбор – Право народа» прокомментировали заявление народного депутата от «Народного фронта» Дмитрия Тымчука, который потребовал политического преследования Виктор Медведчука.

«На своей странице в Facebook… Тымчук пишет: «Из последнего опуса Медведчука: администрация Обамы поддерживала Киев в невыполнении Минских соглашений». На самом деле фраза, возмутившая Тымчука, в оригинале звучит так: «…сторонники Трампа, озвучивают и несколько иные, не столь радикальные концепции. Однако и их позиция существенно отличается от позиции администрации Обамы, поддерживавшей Киев в невыполнении Минских соглашений». Может быть, Тымчук хочет поспорить с тем, что Украина до сих пор не выполнила обязательств, предусмотренных Минскими соглашениями? Или Тымчук готов заявить, что у украинской власти и администрации Обамы были принципиально разные взгляды на выполнение этих соглашений?  Разумеется, этого не будет. Всем ясно, что Медведчук говорит правду: Минские соглашения не выполнены, и администрация Обамы поддерживала такую политику», — говорится в заявлении  исполкома организации.

В движении считают, что Тымчука и других представителей «Народного фронта» приводит в ярость то, что Медведчук говорит украинцам правду.

«И для того, чтобы скрыть от народа эту правду, Тымчук не только прибегает к оскорблениям, но и идет на прямой подлог. Он пишет: «То есть, по мнению Медведчука, это украинцы постоянно срывают Минские соглашения». У Медведчука таких слов в тексте нет!», — отметили у Медведчука.

«Украинский выбор – Право народа»  считает недопустимыми призывы к политическому преследованию участников минских переговоров за распространение априори достоверной и правдивой информации о ходе реализации Минских соглашений.

«Напомним, что и другие представители «Народного фронта» стараются помешать деятельности нашего Движения, используя для этого все средства и методы, в том числе и преступные. В настоящий момент депутаты от этой партии – Левус, Княжицкий и Высоцкий – являются фигурантами уголовного производства о подготовке убийства Виктора Медведчука, а один из них – Левус – обвиняется также  в распространении клеветнической информации о лидере нашего Движения.  Мы обвиняем партию «Народный фронт» и ее представителей в Верховной Раде Украины в систематическом саботаже реализации Минских соглашений, выражающемся в противодействии принятию предусмотренных Минскими соглашениями законодательных инициатив, в фальсификации информации, в призывах к политическим преследованиям и в клевете в адрес сторонников мирного урегулирования противостояния на Донбассе. Такой саботаж противоречит воле Украинского народа, который в подавляющем большинстве поддерживает мирное урегулирование этого конфликта», — говорится в заявлении. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги
Ботинки зимние