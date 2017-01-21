В исполкоме общественного движения «Украинский выбор – Право народа» прокомментировали заявление народного депутата от «Народного фронта» Дмитрия Тымчука, который потребовал политического преследования Виктор Медведчука.

«На своей странице в Facebook… Тымчук пишет: «Из последнего опуса Медведчука: администрация Обамы поддерживала Киев в невыполнении Минских соглашений». На самом деле фраза, возмутившая Тымчука, в оригинале звучит так: «…сторонники Трампа, озвучивают и несколько иные, не столь радикальные концепции. Однако и их позиция существенно отличается от позиции администрации Обамы, поддерживавшей Киев в невыполнении Минских соглашений». Может быть, Тымчук хочет поспорить с тем, что Украина до сих пор не выполнила обязательств, предусмотренных Минскими соглашениями? Или Тымчук готов заявить, что у украинской власти и администрации Обамы были принципиально разные взгляды на выполнение этих соглашений? Разумеется, этого не будет. Всем ясно, что Медведчук говорит правду: Минские соглашения не выполнены, и администрация Обамы поддерживала такую политику», — говорится в заявлении исполкома организации.

В движении считают, что Тымчука и других представителей «Народного фронта» приводит в ярость то, что Медведчук говорит украинцам правду.

«И для того, чтобы скрыть от народа эту правду, Тымчук не только прибегает к оскорблениям, но и идет на прямой подлог. Он пишет: «То есть, по мнению Медведчука, это украинцы постоянно срывают Минские соглашения». У Медведчука таких слов в тексте нет!», — отметили у Медведчука.

«Украинский выбор – Право народа» считает недопустимыми призывы к политическому преследованию участников минских переговоров за распространение априори достоверной и правдивой информации о ходе реализации Минских соглашений.

«Напомним, что и другие представители «Народного фронта» стараются помешать деятельности нашего Движения, используя для этого все средства и методы, в том числе и преступные. В настоящий момент депутаты от этой партии – Левус, Княжицкий и Высоцкий – являются фигурантами уголовного производства о подготовке убийства Виктора Медведчука, а один из них – Левус – обвиняется также в распространении клеветнической информации о лидере нашего Движения. Мы обвиняем партию «Народный фронт» и ее представителей в Верховной Раде Украины в систематическом саботаже реализации Минских соглашений, выражающемся в противодействии принятию предусмотренных Минскими соглашениями законодательных инициатив, в фальсификации информации, в призывах к политическим преследованиям и в клевете в адрес сторонников мирного урегулирования противостояния на Донбассе. Такой саботаж противоречит воле Украинского народа, который в подавляющем большинстве поддерживает мирное урегулирование этого конфликта», — говорится в заявлении.