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Во всех храмах Украинской православной церкви 21-22 января молятся за упокой душ погибших защитников донецкого аэропорта. 

Как сообщает центр информации УПЦ, соответствующий циркуляр направлен во все епархии по благословению предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. 

«В связи с Днем памяти защитников Донецкого аэропорта во всех монастырях и на приходах Украинской православной церкви будут совершены панихиды по погибшим воинам», - говорится в документе.

По словам настоятеля столичного Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана протоиерея Сергея Ющика, совместная молитва за защитников донецкого аэропорта во всех храмах и монастырях – это чествование достоинства воинов. 

«Молясь за защитников аэропорта, мы просим не только, чтобы Господь даровал им вечную память. Мы просим, чтобы Господь даровал нам вечную память, чтобы мы не забывали трагической науки нашей истории. Мы молимся за умерших, и одновременно за тех, кто живет в отчаянии из-за потери любимых и дорогих жизни людей. Мы просим, чтобы Господь Сам особо их утешил», - объяснил настоятель Афганского храма. 

Также священник УПЦ рассказал об особенностях общецерковной панихиды и молитвы за упокой умерших воинов. 

«Война – это боль, это трагедия, это беда. И одновременно – это место проявления больших возможностей человеческого духа, когда человек жертвует своей жизнью ради жизни ближних, ради мира в государстве. И сегодня мы склоняемся перед этими людьми, мы молимся за тех, кто не успел дожить и дорадоваться своей жизни, не успел долюбить своих жен, не успел нарадоваться своими детьми. Мы молимся, чтобы Господь за их жертву, проявленную в исполнении своих обязанностей до конца, даровал им покой в Небесных Обителях Царства Небесного», - сказал протоиерей Ющик. 

В то же время священник отметил, что Церковь благодарна волонтерам, которые были на линии фронта во время боев за Донецкий аэропорт, помогали живым и заботились о достойном почитании умерших. 

«Украинская православная церковь ежедневно молится о здравии защитников родины и об упокоении тех, кто не вернулся с поля боя, а в эти дни особенно - за защитников Донецкого аэропорта, которые стали символом несокрушимости», - подытожил отец Ющик. 

Напомним, в конце 2016 года предстоятель УПЦ помог освободить из двухлетнего плена последнего украинского «киборга» - Тараса Колодия. 

В начале 2017 года, во время Рождественских праздников, представители «киборгов» - друзья освобожденного Тараса Колодия, поздравили предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия и подарили Блаженнейшему флаг защитников донецкого аэропорта.
ForUm

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