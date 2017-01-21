Дезинтеграция украинского политикума может сыграть положительную роль, если в результате у избирателя появится реальный выбор, уверен политический эксперт Александр Фомин.

«Нынешние парламентские расклады во многом обусловлены тем, что явка на выборы в регионах востока была беспрецедентно низкой, ибо люди не увидели политической силы, которой захотели бы доверить свои голоса», – считает Фомин.

Оппоблок, по его мнению, явно разочаровал даже тех, кто за него голосовал, ибо оппозиционность получилась невнятной и даже сомнительной.

«Она и не могла быть другой, ведь олигархический бизнес, создавший и содержащий партию, может существовать только при наличии теневых договоренностей с властью, а не конфронтации с ней», — рассуждает эксперт.

Фомин убежден, что в политической нише, пока еще занятой Оппоблоком, практически некому соревноваться за голоса потенциальных избирателей.

«Коммунисты запрещены, у остальных левых очень большие проблемы с рейтингом. Вышла из блока партия «Центр». Других новых проектов, оппозиционных не только к партии власти и «партии войны», но и не связанных генетически с Майданом (а это условие для такого избирателя можно назвать обязательным), не просматривается», – констатирует он.

В случае раскола «Оппоблока», полагает эксперт, вместо одной партии мы получим две с одинаковым отсутствием четкой идеологии и программы преобразования страны, с одинаково невнятными лидерами – то есть опять избирателю вместо нового качества предлагается количество.

По мнению эксперта, эта ситуация выгодна, прежде всего, власти и «партии войны».

«Изменить положение вещей может появление в оппозиционном спектре новой политической силы, способной опереться не только на разочарованных в «Оппозиционном блоке», но и на тех, кто даже не очаровывался – просто не пошел на выборы в октябре 2014 года. На фоне множащегося количества сомнительных оппозиций «Украинский выбор», возглавляемый Медведчуком, мог бы дать искомое оппозиционное качество. Тем более, что украинскому парламенту в мирном плане Медведчука отведена ключевая роль: Верховная Рада должна принять четыре закона, необходимые для реализации Минских соглашений», – напомнил Фомин.

Но пока тон в парламенте задают сторонники «войны до последнего украинца», принятие этих законов практически не имеет шансов», считает политолог.

«Досрочные выборы могли бы помочь стране решить эту проблему, но только при условии наличия в избирательном списке сил, способных предложить и реализовать адекватный курс на мирное урегулирование конфликта на Донбассе и преодоление экономического кризиса», – подытожил эксперт.