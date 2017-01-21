За минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб, раненых нет. Такую информацию обнародовал сегодня на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает Информационно-аналитический центр Нацбезопасности Украины.

На луганском направлении сутки началась из обстрела в Станице Луганской.

«Оккупанты открыли огонь после 2:00 и вели его 45 минут. Уже во второй половине дня противник обстрелял Сизое. А вечером между 19:00 и 20:00 боевики совершили серию провокаций в Новозвановке. Тактика заключалась в следующем: оккупанты открывают огонь из пулемета, пытаясь спровоцировать ответные действия. Это длится около 10 минут, после чего противник понимает, что потерпел фиаско. Вчера в Новозвановке произошло 3 таких «пулеметных провокации», - сообщил спикер.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 5 вражеских обстрелов.

На донецком направлении боевые действия велись только во второй половине дня в Зайцево и Авдеевке. На этих рубежах произошло 3 серьезных перестрелки. В Зайцево противник непрерывно вел огонь больше часа. В Авдеевке произошло 2 перестрелки. На других рубежах, в частности на Светлодарской дуге и в донецком аэропорту, вчера было тихо.

На мариупольском направлении в Новоселовке Второй Волновахского района вчера произошел один инцидент с применением тяжелого вооружения со стороны противника – короткий минометный обстрел.

В отличие от прошлых дней, враждебные провокации распределились равномерно по всему фронту. Таким образом, на приморских рубежах, в частности в Широкино, стало значительно спокойнее.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 17 вражеских обстрелов, в том числе 1 – из тяжелого вооружения.