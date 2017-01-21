В Киеве по улице Саксаганского, 57А произошел пожар в заведении общественного питания, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме на первом этаже поступило вечером в пятницу, 20 января.

Спасатели установили, что возгорание произошло в вентиляционной шахте заведения. Уже в 18:16 пожарные ликвидировали возгорание, в результате которого была повреждена вентиляционная шахта и изоляция электропроводов на площади 1,5 кв. м.

Во время тушения пожара спасатели вывели из заведения на безопасное расстояние 30 человек, никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной возгорания стало попадание искр на жировые отложения в вентиляционной шахте.

По данным СМИ, пожар произошел в помещении ресторана крымскотатарской кухни «Мусафир». На странице заведения в Facebook говорится, что ресторан приостанавливает работу.