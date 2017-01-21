Встречу народного депутата Надежды Савченко с лидерами «ЛНР» Игорем Плотницким и «ДНР» Александром Захарченко в Минске организовывал руководитель ГО «Офицерский корпус» Владимир Рубан.



Об этом он заявил в интервью Громадському.

По словам Рубана, Савченко сама хотела приобщиться к процессу освобождения украинских заложников и «увидеть все изнутри».

«Как только выдалась возможность, я организовал встречу в Минске», – сказал он, добавив, что эта встреча не была тайной.



Рубан отметил, что долго выбирал место для такой встречи, поскольку, например, в Донецке это было делать опасно.

«Опасно не только из донецкой стороны, но и с нашей. Много кто заинтересован в том, чтобы Савченко была мертвой героиней», – рассказал Рубан.



Напомним, Савченко 7 декабря 2016 года тайно посетила Минск, где встретилась с руководителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Служба безопасности Украины заявила, что эта встреча не была согласована.

10 января Савченко, которая вела переговоры с представителями ОРДЛО, опубликовала списки пленных и пропавших без вести на Донбассе. 16 января нардеп опубликовала откорректированные списки.