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В воинской части в Николаевской области погиб военнослужащий срочной службы. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Украины.

«20 января около 16:30 в одной из военных частей Николаевской области в результате нарушения правил безопасности военнослужащий срочной службы получил ранения, несовместимые с жизнью», - говорится в сообщении.

С целью выяснения причин и обстоятельств, приведших к гибели военнослужащего, командованием воинской части, совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводится расследование.
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