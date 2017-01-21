В воинской части в Николаевской области погиб военнослужащий срочной службы. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Украины.

«20 января около 16:30 в одной из военных частей Николаевской области в результате нарушения правил безопасности военнослужащий срочной службы получил ранения, несовместимые с жизнью», - говорится в сообщении.

С целью выяснения причин и обстоятельств, приведших к гибели военнослужащего, командованием воинской части, совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводится расследование.