В Крыму журналисту Николаю Семене 20 января вручили обвинительное заключение по делу о сепаратизме. Об этом сообщает Крым.Реалии.

По версии следствия, крымский журналист «подготовил статью под названием «Блокада – необходимый первый шаг к освобождению Крыма», в которой были обнаружены призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации».

В заключении цитируются места, содержащие, по мнению следствия, сепаратистские высказывания, и подробно описывается, как Семена отослал текст статьи в редакцию по электронной почте. Сам журналист свою вину отрицает. По версии следствия, Семена нарушил законодательство «по мотивам политической вражды в отношении к Российской Федерации».

В качестве доказательств в обвинительном заключении приводятся показания самого Семены и текст его электронного письма в редакцию, которое он удалил сразу после отправления.

Также в документе приводятся показания свидетелей обвинения, в качестве которых выступают оперативные сотрудники ФСБ, которые кроме сведений по существу, также рассказали об «оперативном сопровождении дела» – обысках, информации, полученной из изъятой техники журналиста, в том числе его личную переписку.

Свидетелем обвинения выступает также крымский журналист Сергей Мешковой, который в настоящий момент, по предварительным сведениям, работает в пресс-службе «ЛНР». Журналист утверждает, что «материалы, подготовленные Семеной, всегда недостаточно объективно характеризовали общественно-политическую ситуацию, складывающуюся в республике Крым, и Семена придерживался четких проукраинских и антироссийских взглядов».

Адвокат Семены Эмиль Курбединов отметил, что обвинительное заключение было вручено с нарушением уголовно-процессуального кодекса: документ должен был вручить представитель прокуратуры, тогда как Семене заключение было передано следователем ФСБ Александром Паршутиным в здании управления.

Напомним, 19 апреля 2016 года прокурор оккупированного Крыма Наталья Поклонская сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста издания Крым.Реалии Николая Семены (региональное подразделение украинской службы Радио Свобода, – ред.) за призывы к нарушению территориальной целостности РФ. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.