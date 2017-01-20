Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи пообещал стереть исламских террористов с лица земли. Об этом сообщает 112 Украина.
«Мы усилим все альянсы и создадим новые. Мы объединим цивилизованный мир против радикальных исламских террористов. Мы их уничтожим, полностью сотрем с лица земли. В основе нашей политики – полная верность США и верность стране. Мы снова узнаем о верности друг другу. Когда открываешь душу патриотизму, не остается места предубеждениям», - заявил Трамп.
Напомним, 20 января Дональд Трамп принял присягу президента США.
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