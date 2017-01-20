Супруга избранного президента США Дональда Трампа Мелания выбрала для церемонии инаугурации костюм от Ральфа Лорена под названием «Голубое небо», сообщает Elle.
Комплект под названием «Голубое небо состоял из платья с юбкой-карандашом и укороченного кашемирового пиджака с высоким воротником.
Наряд дополняли перчатки и туфли в цвет костюма.
Старшая дочь Трампа Иванка выбрала брючный костюм от Оскара де ла Рента белого цвета.
СМИ сравнили образ Мелании со стилем Жаклин Кеннеди.
Напомним, 20 января Дональд Трамп принял присягу президента США.
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