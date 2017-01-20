С этого самого дня будет новая стратегия: Америка прежде всего. Об этом в ходе своей инаугурационной речи заявил 45-й президент США Дональд Трамп, передает 112 Украина.

«Многие десятилетия мы давали деньги иностранной промышленности, а не американцам, субсидии другим странам, позволив упасть нашим военным силам. Мы защищали границы других стран и не защищали свою собственную границу. Мы истратили триллионы долларов за границу в то время, когда инфраструктура Америки распадается на части. Мы обогатили другие страны, однако богатство, сила и уверенность нашей страны рассыпались и исчезли за горизонтом. Один за другим закрывались заводы. Они даже не подумали о миллионах американских рабочих, оставшихся без работы. Богатство нашего среднего класса исчезло, а затем было распределено по всему миру. Но это в прошлом. А сейчас мы ожидаем и смотрим только в будущее. Сегодня мы собрались здесь и хотим, чтобы нас услышали в каждом городе, в каждой иностранной столице и во всех коридорах власти. С этого самого дня будет новая стратегия, будет управлять нашей страной. С этого дня Америка будет прежде всего. Америка прежде всего», - заявил Трамп.

Президент США указал на рост преступности в стране.

«Американцам нужны хорошие школы, безопасные районы и хорошие рабочие места для себя. Это справедливо, это разумно. Это требования праведных людей. Но для многих наших соотечественников реальность отличается. Есть бедность. Заводы проржавели, и они напоминают нам могильные камни. Образовательная система не предоставляет образования нашей молодежи, не предоставляет им знаний. Преступность, банды и наркотики унесли много жизней и ограбили нашу страну. Эта американская резня прекратится прямо здесь и прямо сейчас», - заявил Трамп.

Напомним, 20 января Дональд Трамп принял присягу президента США.