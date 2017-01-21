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В воскресенье, 22 января, в связи с мероприятиями по случаю Дня Соборности Украины в центре Киева будет перекрыто движение транспорта на ряде улиц, сообщает пресс-служба «Киевпасстранса».  

Так, будут перекрыты бул. Тараса Шевченко (на участке от ул. Леонтовича до ул. Пушкинской), ул. Владимирская (на участке от ул. Льва Толстого до ул. Богдана Хмельницкого), ул. Терещенковская, Европейская площадь, ул. Грушевского (на участке от Петровской аллеи до Европейской площади).

В связи с этим будут внесены изменения в работу наземного общественного транспорта, а именно троллейбусов маршрутов №№5,8,9,17,93Н и автобусов маршрутов №№24,62,114.

Движение троллейбусов маршрутов №№5,8,9,17 организовано с изменениями: соответственно от ул. Белицкой, ул. Смелянского, аэропорта Киев и пл. Космонавтов до бул. Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Пирогова – бул. Тараса Шевченко, дальше по действующему маршруту; автобусов маршрута № 24 на участках от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до ст.м. «Арсенальная» и от Железнодорожного вокзала Центральный до ст.м. «Университет»; № 62 от Ботанического сада до ст.м. «Арсенальная»;  № 114 от ул. Милославской до ул. Григория Сковороды по действующему маршруту, далее – ул. Межигорская – ул. Электриков – ул. Набережно-Рыбальская, далее по действующему маршруту.

 
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