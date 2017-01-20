Областные управления лесного и охотничьего хозяйства и Шацкий национальный природный парк обязаны усилить охрану краснокнижных видов растительного и животного мира на территориях учреждений природно-заповедного фонда, относящихся к сфере управления Гослесагентства.

Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующий приказ подписала и.о. Председателя Госагентства лесных ресурсов Кристина Юшкевич.

На вышеупомянутых территориях должны быть установлены размеры охранных участков в соответствии с действующим законодательством (для соответствующих видов) и в пределах таксационных выделов, выделенных лесоустройством или сформированных в результате обследований.

По словам Юшкевич, такие дополнительные меры необходимы для совершенствования режима сохранения редких и исчезающих видов животных и растений на уровне, соответствующем экологическим, научным и культурным требованиям, учитывая экономические и рекреационные потребности.

«Охрана краснокнижных птиц, в частности, предусмотрена и в новых Санитарных правилах в лесах Украины. Необходимо обеспечить выделение и надлежащий учет охранных участков во время лесоустройства, а также комплекс организационных и лесохозяйственных мероприятий, направленных на сохранение и охрану мест обитания редких и исчезающих видов животных и птиц», - отметила и.о. главы ведомства.

На основе проведенных мероприятий будут внесены дополнительные изменения и дополнения в нормативно-правовые акты по ведению лесоустройства и сохранению видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины.