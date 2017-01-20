Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Белый дом, где проводит встречу с Бараком Обамой, который сегодня завершает второй срок своего президентства.



Прямая трансляция инаугурационных мероприятий транслируется по американскому телевидению, передает УНИАН.

Обама вместе со своей супругой Мишель встретили на крыльце Белого Дома Трампа и его супругу Меланию.

После прибытия кортежа Трампа к Белому Дому, Обама с улыбкой спросил у супруги Трампа, как у них дела. После приветствия, Мелания Трамп подарила Мишель Обаме упакованный подарок. Также можно было услышать, как Обама спросил Трампа о церковной службе в Епископальной церкви Святого Иоанна и предложил следовать протоколу. В частности, они вчетвером сделали совместное фото на память.

Также в Белом Доме вице-президент Джозеф Байден и его супруга Джилл встретили избранного вице-президента Майка Пенса и его супругу Карен. Ранее Трамп вместе с семьей посетил церковную службу в церкви Святого Иоанна в Вашингтоне.

