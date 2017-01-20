Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Жанна Усенко-Черная задекларировала подарок стоимостью полмиллиона гривен.
Об этом свидетельствует информация в е-декларации чиновницы.
Дарителем указан Сергей Маликов, который до января 2016-го возглавлял Государственный фонд содействия местному самоуправлению, а ранее руководил партийной организацией Партии регионов в Мариуполе Донецкой области.
В декларации за 2015 год Усенко-Черная указывала, что пользуется квартирой в Киеве, владельцем которой является Маликов, при этом он не числится членом ее семьи. Согласно декларации, мужем члена ЦИК был Иван Вильданов.
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