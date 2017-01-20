Решение о закрытии Липецкой кондитерской фабрики «Roshen» было принято Президентом Украины Петром Порошенко в ответ на обвинения в финансировании российской армии. Об этом заявил бывший заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин.

«Я связываю его решение со своим заявлением о госизмене Порошенко. Закрытие фабрики в России – это нужное, но, к сожалению, запоздавшее решение Президента. Преступление уже совершено. Три года он финансировал российскую армию. И продолжал бы это делать, если бы мое обращение в СБУ не получило такой огласки. В ответ на обвинение в финансировании президентом российской армии Порошенко решил закрыть Липецкую фабрику», - заявил Кузьмин Стране.

Как отметил Кузьмин в комментарии «Украина.ру», в последнее время наблюдается рост бизнеса Президента в Украине и он уже многократно окупил закрытие фабрики в России.

Кроме того, по мнению бывшего замгенпрокурора, закрытие фабрики позволит Порошенко хоть как-то объяснить Западу, почему он просит усилить санкции против России. Так же это позволит выбить козырь у политических оппонентов.

Также экс-замгенпрокурора сообщил на своей странице в Фейсбук, что сотрудники ГПУ и СБУ провели повторные обыски у него, его бывших подчиненных и родственников.

«Похоже, уличенный в государственной измене президент, вынужденный лишиться доходов в России, не простит этого ни мне, ни моим близким, ни моим адвокатам. Кум президента, генпрокурор Луценко уже распорядился усилить репрессии против меня. В ход пошли явные провокации. Обязательно буду информировать о ходе противостояния», - написал Кузьмин в Facebook.