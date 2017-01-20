На лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Минобороны Украины на сегодняшний день находится 91 военнослужащий ВСУ, раненый во время АТО.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Твиттере.

Кроме того, 12 военнослужащих проходят лечение за рубежом: четверо – в Венгрии, трое – в Германии, по два – в США и Италии и один – в Латвии», - сказано в сообщении.

28 участников АТО проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях ВСУ.