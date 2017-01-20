также в разделеОбщество
В Украине усилили охрану краснокнижных животных и растений 5
Комиссия отсеяла 20 из 64 кандидатов на должность главы Нацполиции 4
Завтра по всей Украине пройдет мокрый снег 10
2,6 тонны янтаря-конфиската до сих пор не передали государству 10
Чиновница Госкомзема разбазарила земли Карпат на миллионы 17
Полторак надеется, что мобилизации больше не будет 30
Инспекция ВСУ: Россия формирует 10-тысячную дивизию возле границ Украины 139
Руководство Львовской таможни отстранено от работы 59
Рева рассказал, кому пришли большие счета за отопление 81
Минприроды решило декоммунизировать заповедники 54
СБУ задержала чиновницу «ЛНР», пытавшуюся оформить украинскую пенсию 67
В Николаеве разоблачили перевальный пункт контрабанды кокаина в РФ 37
Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра 22
И.о. замначальника Львовской таможни поймали на взятке 31
Из-за курильщиков Украина теряет $3 миллиарда в год 58
Кубив заявляет о росте украинского экспорта 39
Чиновница Луганской ОВГА присвоила боле 100 тысяч бюджетных денег 126
Украинцам советуют покинуть Гамбию 77

На лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Минобороны Украины на сегодняшний день находится 91 военнослужащий ВСУ, раненый во время АТО.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Твиттере.

Кроме того, 12 военнослужащих проходят лечение за рубежом: четверо – в Венгрии, трое – в Германии, по два – в США и Италии и один – в Латвии», - сказано в сообщении.

28 участников АТО проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях ВСУ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги
Ботинки зимние