Предлагаем Вам избранные цитаты украинских политиков с 14 по 21 января.

«… это – Украина, которая больше никогда не вернется в стойло российской империи», - Президент Петр Порошенко о том, что Украина никогда не вернется под власть и контроль Российской Федерации.

«Истерички в политике сеют панику. Иногда слушаешь – караул!», - премьер-министр Владимир Гройсман о популистах.

«К сожалению, я не ошибся и в течение первого месяца убедился, что мы получили капризного шоумена», - министр инфраструктуры Владимир Омелян о работе главы «Укрзализныци» Войцеха Балчуна.

«Думаю, десант там высадился на ярмарку тщеславия», - народный депутат Владимир Арьев о поездке украинских политиков на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.

«Очередной провал зазеркального неправосудия. Скорее главарей орков задержат для Гааги», - начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко об отказе Интерпола объявить его в международный розыск по запросу России.

«От «мышей» движемся к «крысам», которые все равно не перестают «жрать колючий кактус», - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос о задержании на взятке и.о. заместителя начальника Львовской таможни.

«Он связал ее позицию относительно моратория на лес-кругляк со следующими эпитетами «подсадная утка», «ставленница олигарха», «правительственный даун», - нардеп от БПП Алексей Мушак о высказываниях лидера Радикальной партии Олега Ляшко о вице-премьер-министре Иванне Климпуш-Цинцадзе.

«Я из Украины, страны, которая вдвое больше Франции. Это самая большая страна Европы», - мэр Киева Виталий Кличко считает, что Украина вдвое больше Франции.