Власти Харькова не будут переименовать проспект Героев Сталинграда в честь выпускника ХНУ им. Каразина, бойца 93 ОМБр Мирослава Мыслы, погибшего на Луганщине.



Об этом говорится в ответе на электронную петицию на сайте городского совета Харькова.

«Рабочей группой было определено, что название проспекта Героев Сталинграда под действие закона о декоммунизации не подпадает. Учитывая изложенное, для переименования проспекта Героев Сталинграда в городе Харькове основания отсутствуют», — говорится в ответе мэра города Геннадия Кернеса.

Он напомнил, что в 1982 году улица Байрона в Харькове была переименована в проспект Героев Сталинграда в ознаменование 40-й годовщины Сталинградской битвы.

В документе также говорится, что Сталинградской битвой называют выдающееся историческое событие, а освобождение Харькова в феврале и в августе 1943 года было его логическим продолжением. При этом отмечается, что многие уроженцы Харькова были участниками битвы и получили звания Героев.

Офицер 93-й ВСУ Мирослав Мысла, в честь которого планировали переименовать проспект, погиб села Крымское Луганской области в октябре 2016 года.

