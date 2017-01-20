С 17 января в Киеве фиксировалось превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота в атмосфере. При этом погодные условия, сложившиеся 20 января, будут способствовать накоплению вредных веществ в воздухе. Такую информацию ForUm`y предоставили в Главном управлении Госпродпотребслужбы Киева.

«По заключению Центральной геофизической обсерватории метеорологические условия на 20 января 2017 будут способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы», - сообщают специалисты.

По данным службы, 17 января, когда Киев накрыл густой смог, были зафиксированы превышения предельно допустимой максимальной разовой концентрации (ГДКм.р.) диоксида азота в 2 раза. К 14:00 того же дня максимальные разовые концентрации диоксида азота, оксида углерода, озона, аммиака, сернистого ангидрида регистрировались на уровне ниже предельно допустимых.

При этом, в службе сообщили, что с 17 по 19 января концентрация вредных веществ в воздухе постепенно уменьшалась.

«По состоянию на 13 часов 17 января на постах круглосуточного наблюдения Центральной геофизической обсерватории, расположенных преимущественно на улицах г. Киева с большим потоком автотранспорта, регистрировались среднесуточные концентрации на уровне: диоксид азота - 2,0-4,8 ГДКс.д., оксид углерода - 2,0 ГДКс.д., сернистый ангидрид - 1,2 ГДКс.д. По состоянию на 13 часов 19 января среднесуточные концентрации снизились до уровней: диоксид азота - 1,8-4,0 ГДКс.д., оксид углерода - 1,3 ПДК в.д., сернистый ангидрид - ниже предельно уровней», - сообщили в Госпродпотребслужбе.

В то же время специалисты отмечают, что причиной смога и запаха гари стали неблагоприятные погодные условия.

«Основной причиной едкого запаха и смога, возникшего в Киеве 17 января, были неблагоприятные метеорологические условия, характеризующиеся инверсионным распределением температуры в атмосфере. К таким условиям относятся приземные и возвышенные инверсии. В данном случае слой инверсии располагался непосредственно над источниками выброса загрязняющих веществ (автотранспорт, промышленные предприятия, тепловые электростанции, печи домов, котлы автономного отопления и т.д.). Поэтому в приземном слое атмосферы могут создаваться опасные условия загрязнения, поскольку инверсионный слой ограничивает подъем выбросов в высшие слои атмосферы, и способствует их опусканию и накоплению в приземном слое», - подчеркнули специалисты.

Напомним, 17 января Киев окутал густой туман.

По информации ГосЧС, вероятной причиной тумана могло быть повышение влажности воздуха и отсутствие ветра, поэтому и возникло такое явление, которое называется метеорологическая дымка.